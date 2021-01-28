القومى للمرأة ينظم ورشة عمل لتدريب عدد من السيدات والفتيات على حرفة الخياطة

تنظم الاداره العامه لتنمية المهارات التابعة للمجلس القومى للمرأة ورشة عمل لتدريب عددًا من السيدات والفتيات على حرفة الخياطة بالتعاون مع جمعية خير وبركة ، ويستمر التدريب على مدار 12 يوم حتى 1 فبراير 2021 ، وذلك في إطار تنفيذ المرحله الثالثه من مشروع تطوير الصناعات الصغيرة و متناهيه الصغر الذى أطلقه المجلس بالتعاون مع السفاره الصينية لتمكين المرأة اقتصاديًا .









وأكدت الأستاذة مى محمود المديرة العامة لإدارة تنمية المهارات أن هذا التدريب يستهدف تنفيذ ( ١٠.٠٠٠ كمامه طبيه قماش) بأيدي سيدات مصريات ، إلى جانب ورشة عمل أخرى للتدريب على تنفيذ أكياس مطرزه يدويًا بالتاء المربوطه .





يذكر أن هذا التدريب جاء بعد اعلان المجلس القومي للمرأة عن مسابقة غير تقليدية لاختيار تصميمات تعبر عن تمكين المرأة، و أخرى تحمل الطابع التراثي المصري، وقد تقدم للمسابقة اكثر من 70 تصميم وتم اختيار افضل 6 تصميمات هى الجارى تنفيذها حاليًا .