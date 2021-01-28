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أخبار البلد

الأحد.. الأعلى للإعلام ينظم ندوة بعنوان " سيناء الحاضر وتحديات المستقبل"

الخميس 28/يناير/2021 - 03:56 م
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم


ينظم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر ، الأحد المقبل ندوة تحت عنوان " سيناء الحاضر و تحديات المستقبل" بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء .

وكان المجلس قد عقد ندوة اخرى الاسبوع قبل الماضى بحضور وزير الأوقاف تحت عنوان: "قراءة
 في تاريخ التطرف ومخاطره"، وشارك فيها الكاتب الصحفي خالد ميري رئيس تحرير جريدة الأخبار، الكاتب الصحفي خالد صلاح رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، والدكتور محمد الباز رئيس تحرير جريدة الدستور، بحضور الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام وأحمد عطية صالح رئيس تحرير اللواء الإسلامي، ونخبة مختارة من الأئمة والواعظات.


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