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منوعات

جاكيت فرو.. سلمي الشيمي تتألق فى إطلالة شتوية ساحرة| شاهد

الخميس 28/يناير/2021 - 04:17 م
سلمي الشيمي
سلمي الشيمي
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محمد بدران


شاركت الموديل سلمى الشيمي، صاحبة جلسة التصوير المثيرة، والتي عُرفت إعلاميًا بـ "فتاة سقارة"، متابعيها جلسة تصوير جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت سلمى الشيمي وهي ترتدي بدى كت حمالات باللون الأسود  مكشوف الصدر، وعليه جاكيت من الفرو باللون الأسود بأكمام طويلة ، وهو ما أبرز من رقتها واناقتها.


وتركت سلمى الشيمي خصلات منسدلة عبر اكتافها بطريقة انسيابية ناعمة ، وهو ما أبرز من تناسب مع تفاصيل إطلالتها، واختارت بعض اللمسات الناعمة والمميزة من المكياج، فقد اختارت الآي لاينر والماسكرا لتبرز من جمال عينيها، ومع وضع اللون البني كأحمر شفاه.


يُذكر أن الموديل سلمى الشيمى لمع نجمها في فضاء مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها في جلسة تصوير بزي فرعوني بمنطقة أهرامات سقارة أثير حولها ضجة إعلامية كبرى ما بين مؤيد ومعارض لها ولأدائها كموديل.


سلمى الشيمي موديل مصرية في العشرينات من عمرها، تخرجت في كلية التمريض في 2018 لكنها تحلم بأن تصبح عارضة أزياء، ومن خلال حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، فهذه ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صورا مثيرة للجدل، بل نشرت سابقًا جلسة تصوير الموز التي عرضتها للهجوم والنقد أيضًا.


تعمل سلمى الشيمي موديل وتروج لبعض الماركات للملابس النسائية، وتبحث عن الشهرة بأي طريقة، فحسابها على إنستجرام وفيسبوك مليء بالصور الجريئة والمثيرة للجدل.




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