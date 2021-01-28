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أخبار العالم

روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وزيادتها اعتبارا من 8 فبراير

الخميس 28/يناير/2021 - 09:38 م
روسيا تقرر استئناف
روسيا تقرر استئناف الرحلات الجوية إلى مصر وزيادتها
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أ ش أ
أعلنت روسيا استئناف رحلاتها الجوية المنتظمة إلى الخارج اعتبارا من الثامن من فبراير المقبل، كما قررت زيادة الرحلات المتوجهة إلى مصر اعتبارا من هذا الموعد أيضا.

وذكر مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا بروسيا أن الرحلات الدولية من مدن: أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك ستستأنف في 8 فبراير، مع زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن بيان للمقر، جاء نصه: "اعتبارًا من 8 فبراير، سيتم استئناف الرحلات الجوية إلى الدول الأجنبية من المطارات الدولية في أستراخان وإيكاترينبرغ وإيركوتسك وماخاتشكالا ومينيراليني فودي ونيجني نوفغورود وبيرم وخاباروفسك".

وأضاف البيان "وبقرار من المقر، اعتبارًا من 8 فبراير، سيتم زيادة عدد الرحلات المنتظمة إلى مصر من هذه المطارات الروسية بمعدل لا يزيد عن رحلة واحدة في الأسبوع من كل مطار".
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