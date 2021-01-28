ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

في أقل من 72 ساعة.. القبض على المتهمين بقتل سائق توك توك بالشرقية

الخميس 28/يناير/2021 - 11:46 م
الشاب المقتول
الشاب المقتول
Advertisements
محمد العيسوى


تمكنت الاجهزة الامنية بمحافظة الشرقية من القاء القبض على 3 عاطلين متهمين بقتل شاب يعمل سائق توكتوك بمركز ومدينة الحسينية بالشرقية.

بداية الواقعة عندما عثر أهالي قرية بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية على جثة شاب سائق توكتوك مقتولا فى ظروف غامضة بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء إبراهيم عبدالغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ  لمركز شرطة الحسينية بالعثور على جثة شاب سائق توكتوك فى العقد الثالث من العمر بمفارق خمسات بقرية بحر البقر التابعة لمركز ومدينة الحسينية بالشرقية، ويدعي إبراهيم ا ع .

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث للمعاينة وجمع التحريات وكشف ملابسات الواقعة، كما تم إخطار نيابة الحسينية.

تم إخطار النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بمستشفي الحسينية العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

شاهد.. السيطرة على حريق بمزرعة نخيل في الشرقية

شرطة السكة الحديد تتخذ إجراءات قانونية ضد مواطنين لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

إصابة شخصين فى حادث تصادم سيارات بالشرقية.. شاهد

السيطرة على حريق هائل بمنطقة الصوامع بالشرقية.. شاهد

ضبط حداد متهم بقتل صديقه بطلق ناري بالخطأ في الشرقية

مصرع عامل إثر حادث سير بالشرقية

ترشيحاتنا

توتر اللاعبين.. عماد متعب يكشف عن ثغرة في لقاء الزمالك والمقاصة

تسافر لإجراء عملية جديدة في أنفها.. التفاصيل الكاملة لحالة حورية فرغلي

شاهد.. أول تعليق لـ مصطفى محمد بعد إعارته إلى جالاتا سراي

الزمالك يقترب من صفقة مهاجم .. والإعلان خلال ساعات

فرج عامر: بعت حسام حسن من 8 أيام وانتقاله للزمالك أصبح مستحيلا

بشرى سارة حول فعالية لقاح فايزر مع سلالات كورونا الجديدة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العروس الأسوأ حظا.. اضطرت لتأجيل حفل زفافها 7 مرات متتالية في أقل من عام

جمال شعبان يقدم أهم 10 نصائح للتخسيس

تطعيم أمين الأمم المتحدة ضد فيروس كورونا | صور