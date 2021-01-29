هل الظاهرة من علامات الساعة؟.. دار الإفتاء تعلق على تعامد القمر على الكعبة

تشهد سماء مكة المكرمة الآن تعامد القمر على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.





وقال رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن "القمر سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي/ الشمالي الشرقي، ويغرب في الأفق الشمالي/ الشمالي الغربي، ما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل.



