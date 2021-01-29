هل الظاهرة من علامات الساعة؟.. دار الإفتاء تعلق على تعامد القمر على الكعبة

علقت دار الإفتاء المصرية، على ظاهرة تعامد القمر على الكعبة المشرفة.
وقالت الإفتاء عبر صفحتها بفيسبوك: "اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وارزقنا زيارة قريبة".
جدير بالذكر أنه لم يرد في القرآن أو السنة النبوية أن تعامد القمر على الكعبة من علامات الساعة.
تشهد سماء مكة المكرمة الآن تعامد القمر على الكعبة المشرفة، بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وهو التعامد الأول في عام 2021.
وقال رئيس الجمعية الفلكية في جدة المهندس ماجد أبو زاهرة إن "القمر سيشرق مع غروب الشمس من الأفق الشمالي/ الشمالي الشرقي، ويغرب في الأفق الشمالي/ الشمالي الغربي، ما يعني أنه سيحاكي المسار العالي لشمس الصيف بعد ستة أشهر عبر سماء الليل.
أما في شمال الدائرة القطبية الشمالية، فيبقى القمر 24 ساعة فوق الأفق، مثل شمس منتصف الليل في الصيف".