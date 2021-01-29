الدفع بسيارات لشفط المياه المتراكمة بين عمارات حي المساعيد بالعريش



تلقي مجلس مدينة العريش محافظة شمال سيناء، شكاوي عدد من المواطنين في حي المساعيد بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، من انتشار القمامة وطفح الصرف الصحي، بين العمارات السكنية بالحي.

وقد قام العميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش. بتوجيه رئيس حي المساعيد بمتابعة شكاوي المواطنين وإزالة أسبابها، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء

وأكد أسامة إبراهيم، رئيس حي المساعيد، أنه تم تلقي شكوي من المواطنين بطفح الصرف الصحي بمنطقة عمارات 73 و87 بالحي، حيث تم التواصل مع شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بالعريش ، والتي قامت بدورها بالدفع بسيارة اضغط المياه ،وقد تم إزالة أسباب الشكوي.

أضاف رئيس الحي، أنه تلقى شكوي ثانية بانتشار القمامة في منطقة الطب البيطري والمطافي وشارع السنترال والدهيشة والاداري والزخرفية، حيث تم التنسيق مع شركة النظافة ، حيث تم توجيه سيارة جمع القمامة، وذلم بتنفيذ حملة نظافة ورفع القمامه بهذه المناطق، للعمل علي إزالة الشكوي .

أشار رئيس الحي المساعيد إلى انه تم صيانة أعمدة الإنارة في منطقة الوادي المقدس خلف المدرسة الثانوية بنات بالحي واضائة الاعمدة، لافتًا إلى استمرار العمل في شتي القطاعات من أجل خدمة المواطنين دون الحاجة الي تقديم الشكاوي

لرءاسة الحب او مجلس المدينه.

ومن جانبها ..تنقذ مديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء برنامج لمكافحة الأمراض، في مختلف مراكز المحافظة وذلك من خلال حملات لرش البرك والمستنقعات ، وكذا تعقيم ، وتطهير محطات تحلية المياه والخزانات، لحماية المواطنين من الإصابة بالأمراض وعدم نقل العدوي.



و قال المهندس صبحي الفرماوي رئيس وحدة مكافحة الأمراض والملاريا بمديرية الصحه، إن الوحدة تنفذ حملة للترصد الحشري ومكافحة القوارض في مختلف أحياء مدينة العريش والتجمعات التابعة لها، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ ، واشراف الدكتور طارق محمد كامل شوكه وكيل وزارة الصحة بالمحافظة .

وأضاف صبحي الفرماوي، أن الحملة تشمل الترصد الحشري ومكافحة القوارض والذباب والحشرات الناقلة للأمراض ورش المبيدات وتغطية محطات الصرف الصحي ورش مقالب القمامة والمخلفات بعد تجميعها، كما تم استخدام مادة قاتلة لليرقات في البالوعات والجحور والفتحات التي يمكن أن تتواجد خاصة الزواحف أو الفئران، وذلك ضمن عمليات الترصد الحشري المستمرة التي تنفذها الوحدة .

وأكد الفرماوي ، أنه تم عمل مسح شامل لكافة المناطق التي تعد بيئة صالحة لنمو اليرقات والطفيليات، خاصة مناطق البرك والمستنقعات،التي تنمو فبها الحشائش والاشجار علي المياه المالحة.كما تشمل الحملات تطهير خزانات المياه وتعقيم محطات تحلية المياه علي مياه الابار او تحلية مياه البحر.

اقرا ايضا:

الميني فان بديلًا.. أسطورة التوك توك تختفي من شمال سيناء.. شاهد







