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رياضة

اللجنة المنظمة لمونديال الأندية تكشف مواعيد وصول الفرق وملاعب التدريب

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:23 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
  يدشن فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي بطل آسيا مساء اليوم الجمعة وصول الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية لكرة القدم إلى العاصمة القطرية الدوحة لخوض منافسات البطولة التي تستضيفها قطر خلال الفترة ما بين الرابع و11 من فبراير المقبل.

وكثفت اللجنة المحلية المنظمة تحضيراتها طوال الفترة الماضية لاستقبال الوفود والانتهاء من كافة الأمور اللوجستية الخاصة بذلك تمهيدا للانطلاقة الرسمية يوم الخميس المقبل بمباراتي أولسان هيونداي الكوري أمام تيجريس أونال المكسيكي على ملعب استاد أحمد بن علي بالريان، والأهلي أمام الدحيل القطري على ملعب استاد المدينة التعليمية.

وشددت اللجنة المنظمة على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد-19 والحفاظ على سلامة الجميع.

وسيكون الأهلي بطل أفريقيا هو ثاني الفرق وصولا إلى الدوحة حيث حدد الفريق الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة (18000 ليهبط في مطار الدوحة على متن طائرة خاصة تابعة لشركة مصر للطيران .

ويستمر وصول الفرق تباعا حتى يوم السادس من فبراير، موعد وصول بعثة بايرن ميونخ الألماني بطل أوروبا، والذي جنبته القرعة خوض مباريات الدور الثاني وسيواجه في الدور قبل النهائي، الفائز في مباراة الأهلي والدحيل.

وتقام هذه النسخة من كأس العالم للأندية وسط ظروف استثنائية في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد حول العالم، ولكن بعد الاتفاق بين اللجنة المنظمة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) سيكون الحضور الجماهيري بنسبة 30 % من سعة الاستادات.

ولن يكون بمقدور الجماهير حضور سوى مباريات البطولة فقط، حيث لن يسمح لها بالتواجد في المطار لاستقبال الفرق أو حضور التدريبات نظرا لتطبيق نظام الفقاعة الصحية على جميع اللاعبين والبعثات، وهو ما يعني أن كل فريق سيكون محدد له خط سير واضح من المطار إلى فندق الإقامة ثم إلى ملاعب التدريبات والمباريات فقط، بينما لن يتمكن أحد من الدخول أو الخروج وزيارة أي فريق في مقر إقامته.

ولدى وصول كل فريق إلى مطار حمد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، فإنه سيخضع لفحص فيروس كورونا ثم يتوجه بعده لمقر الإقامة وبعدها بـ12 ساعة يجري فحصا آخر للتأكد من سلامة جميع أفراده وخلوهم من العدوى.

وحددت اللجنة المنظمة ثلاثة ملاعب للتدريبات، بينما تقام المباريات على ملعبين فقط هما استاد أحمد بن علي بالريان والمدينة التعليمية، وهما من ضمن ملاعب بطولة كأس العالم 2022 المقررة في قطر.

وتقام التدريبات على ملعب "عبد الله بن خليفة" بنادي الدحيل المخصص للفريق صاحب الأرض ومستضيف البطولة، وملعب جامعة قطر الذي تدرب عليه فريق ليفربول الإنجليزي خلال مشاركته بالنسخة الماضية من مونديال الأندية عام 2019 وكذلك فريق الزمالك المصري قبل خوضه كأس السوبر الأفريقي أمام الترجي التونسي منتصف فبراير 2020 وسيكون مخصصا لتدريبات الأهلي وتيجريس أونال وأولسان هيونداي، لكن سيجرى تخصيص الملعب رقم 1 للأهلي والملعب رقم 5 لأولسان والملعب رقم 6 لتيجريس .

أما الملعب الآخر المخصص للتدريبات، فهو ملعب الإرسال في منطقة "الوحدة" وسيكون مخصصا لتدريبات بايرن ميونخ.

بينما يخوض بطل كأس الليبرتادوريس، الذي سيتم تحديده غدا السبت عبر المباراة النهائية للبطولة بين بالميراس وسانتوس البرازيليين، تدريباته على ملاعب أكاديمية أسباير للتفوق الرياضي في العاصمة الدوحة .

وستقوم اللجنة المنظمة بتطبيق الإجراءات الصحية وتقديم خدمات طبية متكاملة في ملاعب المباريات والتدريبات، بالإضافة لخدمات الإسعاف على مدار الساعة وأيضا الخدمات الميدانية طوال فترة البطولة لإنجاحها وخروجها بأفضل صورة.
 
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