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فن

وصول جثمان الراحل محمد الصغير إلى مسجد السلطان حسين

الجمعة 29/يناير/2021 - 12:54 م
احمد السقا ومحمد
احمد السقا ومحمد الصغير
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أحمد إبراهيم
وصل منذ قليل جثمان الراحل محمد الصغير الى مسجد السلطان حسين والذى يقام فيه صلاة  الجنازة وذلك بعد ان وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا. 

وحضر الجنازة الفنان احمد السقا وزوجته الاعلامية مها الصغير ابنة خبير التجميل الراحل ونجلها ياسين السقا الذى ظهر عليه علامات الحزن والبكاء. 

أعلن النجم أحمد السقا، وفاة خبير التجميل محمد الصغير والد زوجته مها الصغير متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ونشر أحمد السقا عبر حسابه بإنستجرام صورة لمحمد الصغير وعلق عليها قائلا "توفى الى رحمة الله حمايا وابويا العزيز السيد/محمد الصغير. الرجاء الدعاء له بالرحمه". 
 
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