إجراء جديد.. اتحاد الكرة يخاطب شركة الـ var لاعتماد تقنية خط المرمى في الدوري

تدرس اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد مخاطبة الشركة الإسبانية المسؤولة عن ملف تقنية الفيديو المعروفة بـ var لإجراء تعديلات جديدة فى مباريات الدوري الممتاز القادمة.





وكلفت اللجنة الثلاثية لاتحاد الكرة برئاسة المهندس أحمد مجاهد، عصام عبد الفتاح المشرف على تقنية الفيديو مخاطبة الشركة الإسبانية من أجل إمكانية تطبيق تقنية خط المرمى فى المباريات خلال الفترة المقبلة.





جاء ذلك بعد الجدل الذى اثير فى مباريات الدورى الممتاز مؤخرا خاصة فى مباراة سموحة وبيراميدز الذى لم يحتسب خلاله هدفا لصالح الفريق السكندرى واعتراض فرج عامر رئيس سموحة على أن الكرة تعدت خط المرمى.





كان الاتحاد المصري لكرة القدم عقد اتفاقا مع الإدارة العليا لشركة ميديا برو الأسبانية على منحها مهلة ثلاثة أشهر للوفاء بمتطلبات الاتحاد المصري في تقنية حكم الفيديو المساعد VAR وتحسين الخدمة المعمول بها لحين الانتهاء من كافة المتطلبات وفق المواصفات التي حددها الاتحاد المصري خلال المناقصة التي أجريت في هذا الشأن.





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته امس الخميس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد وعضوية محمد الشواربي وأحمد حسام عوض وبحضور عصام عبد الفتاح عضو لجنة الحكام الأفريقية .





كما قررت الشركة بعد الاستماع لمشاكل التطبيق تعيين مفوض من جانبها للتواصل المباشر بين الشركة في أسبانيا والاتحاد المصري، فيما كلف الاتحاد المصري أحمد حسام عوض عضو اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد مفوضا للتعامل مع إدارة الشركة.





كما حرصت الشركة العالمية خلال الاجتماع على الاعتذار عن أي قصور خلال الفترة الماضية وتعهدت بالوصول بتطبيق التقنية في مصر إلى أفضل مستوى يرضى عنه المشجع المصري.





واستقبل الاتحاد المصري لكرة القدم أمس الخميس وفدا من إدارة شركة ميديا برو الأسبانية حضر خصيصا من أسبانيا لبحث مشاكل تقنية VAR وتشكل الوفد من: فرانسيسكو خوسيه عن ميديا برو العالمية ، عمر بليت عن ميديا برو الشرق الاوسط ، ومحمد بو عيطة عن اي في اس الشرق الاوسط المصنعة لانظمة تقنية حكم الفيديو المساعد، حيث تم بحث المشاكل الفنية والإجرائية والتعاقدية وسط حرص الجانبين على حل المشاكل العالقة.