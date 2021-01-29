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محافظات

استرداد 3000 متر فى حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية

الجمعة 29/يناير/2021 - 03:42 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

شنت الأجهزة التنفيذية بحي العامرية أول برئاسة اللواء حسام الشيخ رئيس الحي، حملة إزالة فورية لاسترداد أراضى أملاك الدولة حيث تمكنت الحملة، من إزالة تعديات علي أراضى أملاك الدولة عبارة عن اسوار وغرفة علي مساحة ٣٠٠٠ م٢ بشارع الجيش متفرع من الطريق الصحراوي.

كما تم إزالة اعمال مخالفة في المهد عبارة عن غرفة وسقف خرساني بشارع سوق الثلاثاء منطقة الوكالة وجاري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.


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وقد شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية علي جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء على منع تعدي أي مواطن على أي قطعة أرض للدولة، مطالبًا بإزالة أي مخالفات على أراضي أملاك الدولة لإعادة الانضباط للشارع، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بكل حزم وقوة وإزالة تلك التعديات واسترداد الأراضي، وعدم التهاون مع المخالفين والمتعديين وتحمل المخالف كافة نفقات الإزالة.

وتؤكد محافظة الإسكندرية علي استمرار تنفيذ إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة لاسترداد حق الدولة وممتلكاتها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد من تسول له نفسه بالتعدي على حقوق الدولة.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أشار في تصريحات صحفية، إلى أن هناك توجيهًا رئاسيًا بالتعامل بصورة حاسمة جدًا مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.
استرداد 3000 متر فى حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية
استرداد 3000 متر فى حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية
استرداد 3000 متر فى حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بالإسكندرية
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