افتتاح كنيسة العذراء بكاتدرائية الشهيد مارجرجس بالأقصر ..صور

شهدت مدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، إقامة أول قداس بكنيسة العذراء مريم فى كاتدرائية الشهيد مارجرجس الروماني بأرمنت الوابورات، تزامنًا ب الاحتفال بعيد نياحة العذراء مريم .





ترأس صلوات القداس الألهي، الأنبا يواقيم أسقف عام إسنا وأرمنت واشترك مع نيافته أباء كهنة الكنيسة، القمص أنجيلوس منقريوس، والقس دوماديوس عبد السيد، والقس هدرا لطفي، والقس انطونيوس صدقي، والقس سوريال صدقي كاهن كنيسة السيدة العذراء بالأقصر والقس أمونيوس محفوظ، وعددًا من الشمامسة وبعضٌ الشعب، بعد تطبيق إجراءات احترازية دقيقة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

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