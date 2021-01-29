بـ الجلابية.. رئيس كهرباء القناة يتفقد ورش الموزعات والأكشاك.. صور

أجرى، اليوم المهندس محمد السيد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ل شركة القناه لتوزيع الكهرباء زيارة للورش الرئيسية للشركة بالمنطقة الصناعية، بمحافظة الإسماعيلية، مرتديًا جلبابا، بصحبة المهندس على خلاف، نائب رئيس الشركة.









تفقد محمد السيد، ورش تصنيع الموزعات والأكشاك وصناديق التوزيع وأعمدة الجهد المنخفض والمتوسط، والتي وفرت علي الشركة ملايين الجنيهات وكذلك توفير المهمات لجميع القطاعات بالشركة في أي وقت ومكان وكذلك توفير المهمات لخطط الإحلال والتجديد والتوسعات التي تقوم الشركة بها.









كما تفقد المهندس محمد السيد ورشة إصلاح المحولات وكذلك ورشة تصنيع المنتجات الخشبية والأساس والتي تقوم بتوفير جميع أنواع المكاتب والكراسي والدواليب والسراير سواء للشركة أو العاملين ثم قام بزيارة إلي وسائل النقل بقطاع كهرباء الإسماعيلية وطالب بضرورة الاهتمام بالمعدات وعمل الصيانات اللأزمة لها لتكون جميع المعدات والسيارات بحالة جيدة وفي حالة استعداد دائم للعمل ثم توجه إلى الإدارة العامة لوسائل النقل بديوان عام الشركة وراجع أحد العمرات التي تجري وراجع قطع الغيار وتأكد أنها أصلية ومطابقة للمواصفات.









وقال المهندس على خلاف، نائب رئيس شركة كهرباء القناة، إن زيارة المهندس محمد السيد، رئيس مجلس إدارة الشركة، تأتى فى إطار اهتمامه بتنمية موارد الشركة في ظل ظروف جائحة كورونا العالمية والاهتمام بضرورة الاعتماد على التصنيع المحلي وتطويره وبعد اهتمامه وتبنيه تطوير الورش الرئيسية بالشركة لتصبح إحدى القلاع الصناعية.









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