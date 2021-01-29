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رياضة

مدرب فرنسا: الخسارة من السويد في نصف نهائي مونديال اليد محبطة

الجمعة 29/يناير/2021 - 10:39 م
صدى البلد
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محمد سمير
أعرب جيوم جيل المدير الفني لمنتخب فرنسا لكرة اليد عن شعوره بالإحباط لعدم الوصول إلى نهائي المونديال لكن في الوقت نفسه أشاد بأداء السويد.

وودع منتخب فرنسا البطولة بالخسارة أمام السويد 26-32 في نصف النهائي ليلعب على تحديد المركزين الثالث والرابع.

وقال جيوم في المؤتمر الصحفي: "أهنئ السويد على الصعود، لعبوا مباراة رائعة جدا".

وتابع: "بالتأكيد محبط جدا لعدم الوصول إلى النهائي، لكنها كانت مباراة صعبة ونجح منتخب السويد في حسم اللقاء".

وأضاف جيوم: "تعرضنا للعديد من الغيابات سواء كان ذلك قبل البطولة أو خلالها بسبب الإصابات المختلفة".

واختتم تصريحاته: "خرجنا من البطولة مرفوعين الرأس بالتواجد في المربع الذهبي".

فيما قال ميشيل جويجو لاعب منتخب فرنسا: "أتفق مع ما قاله المدير الفني، والآن نركز على المباراة المقبلة".

واختتم تصريحاته: "لعبنا بطولة جيدة في المجمل، لكن لم نكن محظوظين بالغيابات الكثيرة وهدفنا الآن مباراة الميدالية البرونزية".
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