بالكوارع والعسل .. طرق سحرية لعلاج خشونة الركبة

يعاني أغلب كبار السن من خشونة الركبة المزمنة، لأنها من الممكن أن تسبب لهم ألما شديدا، وعدم القدرة على الحركة، وقد تبدأ مشاكل خشونة الركبة من منتصف العمر لعدة أسباب، أبرزها زيادة الوزن، وعدم ممارسة الرياضة.







خشونة الركبة من أكثر المشاكل الصحية شيوعا بين الأشخاص، لذا نقدم لك بعض الطرق لعلاج خشونة الركبة.





علاج خشونة الركبة بلية الخروف..

قدم المعالج الطب البديل مجدي الجندي طريقة لعلاج خشونة الركبة خلال عيد الأضحى باستخدام الليلة الموجودة فى الخروف.







وقال : نأتي بليه الغنم ونذوبها على النار ونضع فيها انبوبة مرهم العظام الخاص بك ثم نحضر كمية كافية من زيت حبة البركة النقى، ويتم خلط هذه الكونات بشكل جيد حتى تصير مثل الدهان او المرهم ويتم استعماله مرة واحدة يوميًا قبل النوم لمدة شهر كامل ويتم دهان الركبة المصابة به بكمية مناسبة وذلك بعد غسلها بالماء الدافىء وتنشيفها جيدًا وبعد ذلك يتم تغطية الركبة ولفها جيدًا بقطعة قماش من الصوف أو ما شابه ذلك.





علاج خشونة الركبة بالزيت..

تحضر زيت زيتون وعليه ثلاث بيضات بلدي ويمزج بالزيت ويمسح المريض كل مساء ويلف الركبة بالرباط الضاغط من المساءالي الصبح فقط وينزع الرباط الضاغط الصباح لمدة 15 يوما.







علاج خشونة الركبة بالعسل...

تناول العسل مفيد للصحة العامة فهناك فئة من الناس ممن تشرب العسل مخففًا لعلاج خشونة الركبة، ومن الممكن تناوله مع الحمضيات الغنية بفيتامين سي الذي يدعم جهاز المناعة ويحسن من صحة المفاصل فينصح بشرب عصير الليمون مع العسل.







علاج خشونة الركبة بالكوارع..

فوائد الكوارع فى علاج خشونة الركبة فان الكوارع أغلب مكوناتها السحرية، والتى تعزز من وظائفها فى علاج خشونة الركبة، والتى أهمها احتواءها على الماغنيسيوم ونسب عالية ومركزة من الكالسيوم والفسفور والمعادن المفيدة، وتلك العناصر هى الأكثر قدرة على الحماية من الهشاشة وتليين الغضاريف وعلاج خشونة الركبة، فمن أبرز فوائد الكوارع لعلاج خشونة الركب، كأكلة شعبية، أنها تساعد على تحسين حركة الساقين وتحسين حالة الركبتين ومفاصل الجسم بشكل عام.