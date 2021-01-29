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مفتي الديار: التعقيم لمنع الإنجاب جائز في هذه الحالة.. فيديو

الجمعة 29/يناير/2021 - 11:24 م
شوقى علام مفتى الديار
شوقى علام مفتى الديار
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أسامة علي
قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إنه لا توجد مخالفة شرعية فى اتخاذ الوسائل التى من شأنها تنظيم النسل، بإشراف طبى.

وأوضح علام، خلال حواره مع برنامج "نظرة"المذاع  عبر قناة "صدى البلد"، تقديم حمدى رزق، أن الشرع لا يمنع الانجاب طبقا لـ 5 أسباب، منها الحفاظ على جمال المرأة.

وكشف المفتى، أن التعقيم بمعنى منع القدرة على الإنجاب مخالف للشريعة الاسلامية، مشيرا إلى أن التعقيم لأسباب طبية إذا كان هناك خطر يهدد الحياة.

وكان قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن الإجهاض محرم إلا فى بعض الحالات، ومنها "إذا وجدت أسباب طبية قوية وصلت إلى دار الإفتاء تؤكد أن بقاء الجنين يمثل خطرا على الأم".

وتابع المفتي:،إذا كان الجنين يعاني من تشوه شديد جدا، قبل "نفخ الروح فيه"، فلا ضرر فى الإجهاض.

وأكد شوقى علام مفتى الديار المصرية أن الإجهاض جريمة من الجرائم.
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