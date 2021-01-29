الاتحاد الاوروبي يفرض قيودا على تصدير لقاحات كورونا.. وبريطانيا ترد

طالبت بريطانيا الاتحاد الأوروبي بتفسيرات عاجلة بشأن قرار تقييد تصدير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المنتجة في أراضيه.





وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان نشرته "الجارديان" إن بلاده تسعى للحصول على إيضاحات من المفوضية الأوروبية حول البيانات المتعلقة بفرض قيود على تصدير اللقاح.





وأضاف البيان أن "بريطانيا لديها اتفاقيات ملزمة مع موردي اللقاحات ولن نتوقع من الاتحاد الأوروبي كصديق وحليف أن يفعل شيئا لعرقلة هذه العقود".





وأوضح أن الحكومة البريطانية أكدت في وقت سابق أهمية الحفاظ على الاتفاقيات الملزمة لجميع الأطراف.





كانت المفوضية الأوروبية اعتمدت آلية تخضع بموجبها اللقاحات إلى "تصريح للتصدير" تصدره الحكومات.





ويسمح القرار للدول الأوروبية برفض منح تراخيص للشركات بتصدير لقاحات كورونا، المنتجة داخل أراضي التكتل إلى خارجه.



