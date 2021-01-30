شاهد.. كيفية تغير ماء الرديتر بطريقة صحيحة

يعتبر الرديتر من اهم اجزاء السيارة التى يجب على السائق الاهتمام بصيانته الدورية والمستمرة ، حتى لا يصاب باى اعطال ، مما يتسبب فى مشاكل كبيرة قد تحدث للمحرك بسبب عملية التبريد .

وتتسبب هذه المشاكل فى الرديتر، بسبب عدم علم العديد من السائقين الطرق الصحيحة لتغير مياه الرديتر بالطرق السليمة والمتبعة ، حتى يتجنبوا السخونة الزائدة او دخول الهواء الى سيستم التبريد الخاص بالسيارة .

ولذلك خلال السطور القادمة يقدم موقع "صدى البلد" الطريقة الصحيحة لتغير مياه الرديتر بطريقة امنة .

1- احضار بعض الادوات لتغير مياه الرداتير بطريقة صحيحة وهى " جكّ او "كوريك" كبير لرفع السيارة ، و وعاء كبير لتفريغ الماء القديم، ومفتاح صواميل، وماء للرديتر (ماء مقطّر ملون )، ويتم تحديد الكمية مسبقا من خلال دليل الاستعمال الخاص بالسيارة ، بالاضافة الى قفازات لحماية اليد .

2 - التاكد من غلق المحرك ، وايقاف السيارة فى مكان مستوى وارض صلبة وترك مساحة كافية لبدء عملية تغير المياه ، ووضع كتلة ثقيلة امام العجلات حتى لا تتحرك السيارة ثم رفع السيارة من الامام وفتح الكبوت وتركها حتى تبرد تماما .

3- ازالة المياه القديمة المتواجدة فى الرداتير من خلال فتحة التصريف الخاصة بكل سيارة ثم بعد الانتهاء تاكد من غلقه مرة اخرى باحكام جيد .

4- وضع المياه فى اربت المياه المخصصة ووضع الكمية المناسبة والمحددة بالضبط ثم بعد ذلك تشغيل السيارة مرة اخرى وتركها حتى تحصل على درجة الحرارة الطبيعية للسيارة والنظر الى مؤشر الحرارة للتاكد من ثباته فى المنتصف وعمل مروحة التبريد فى درجة الحرارة المناسبة .