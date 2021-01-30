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توك شو

باستخدام الكرسي ..تمرين سكوات لشد الترهلات وتقوية عضلات الجسم .. شاهد

السبت 30/يناير/2021 - 08:41 ص
تمارين سكوات
تمارين سكوات
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نورهان رأفت
قدمت فالنتينا ، مسئولة اللياقة البدنية ، والتمارين الصباحية في مجموعة فنادق كليوباترا، تمارين رياضية مفيدة لتقوية الجسم ، وخاصة الرجلين و  من أجل التخلص من مشكلات الظهر والتخلص من الدهون الموجودة في منطقة البطن والجسم والحفاظ على تناسق شكل الجسم، و تساعد تلك التمارين على تناسق شكل عضلات الجسم بشكل جيد ، باستخدام كرسي واحد.

وتعد هذه التمارين مهمة للغاية وعلى الجميع الحرص على ممارستها باستغلال أي مساحة خالية لديهم سواء في المنزل أو العمل أو الجيم، وقد عرضها برنامج "صباح البلد"  المذاع على قناة "صدى البلد"، لافتا إلى أنها تعتبر مهمة للقلب والجسم بالكامل.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.
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