زيارات رسمية.. وفود إسرائيلية تتجه للمغرب في فبراير المقبل

أفادت صحيفة "يديعوتأحرونوت" العبرية بأن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مئير بن شبات، اتفق خلال محادثة هاتفية مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة على زيارة مرتقبة لوفد مغربي رفيع المستوى إلى إسرائيل نهاية شهر فبراير المقبل، بالإضافة إلى زيارة وفد إسرائيلي إلى المغرب برئاسة بن شبات، خلال الشهر المقبل.





وتأتي المحادثة والاتفاق بين الطرفين عقب محادثة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وملك المغرب محمد السادس.





واتفق الجانبان على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لتعزيز الاتصالات بين البلدين في مختلف المجالات، منها: الاستثمارات والفلاحة والمياه والبيئة والسياحة والعلوم والابتكار والطاقة، وبالنظر إلى القيود التي تفرضها جائحة كورونا ستجتمع المجموعات عبر الإنترنت.





كما بحث رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي ووزير الخارجية المغربي الإمكانات الكبيرة التي "تكمن في التعاون بين البلدين، ما يفيد ليس المغرب وإسرائيل فحسب، بل المنطقة بأسرها أيضا".





وكان موقع "واينت" الإخباري العبري قد أفاد بأن مسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الاسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ومسؤولين في مقر الامن القومي التابع لديوانه، يجرون اتصالات مع القصر الملكي في المغرب بهدف تنسيق زيارة للعاهل المغربي محمد السادس الى اسرائيل خلال الاسابيع القادمة، وربما فور انتهاء فترة الإغلاق المفروض على مطار بن جوريون.





وقال مسؤولون مطلعون للموقع إن العاهل المغربي يشترط زيارته الى إسرائيل أن تشمل زيارة رام الله والاجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.