جنوب الوادى تحتل المرتبة الـ١٩ بين الجامعات المصرية فى تصنيف ويبوميتركس

أعلن الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن نجاح الجامعة في تحقيق تقدم بالترتيب العالمى لتصنيف ويبوميتركس الأسباني للجامعات، حيث احتلت المرتبة الـ ١٩ بين الجامعات المصرية، وذلك وفق آخر إصدار لشهر يناير 2021.





وقال رئيس الجامعة، إن المؤشر يعتمد على مفاهيم النشر الشبكي و المستند إلى فكرة الأثر الشبكي للمعلومة Web Impact Factor، و يسعى للموازنة بين النشاط و الأثر للجهد البحثي في الجامعة.





وأشار غرباوى، إلى أن مؤشر الـ"ويبوميتركس " يعد من أكبر المؤشرات، وذلك لاحتوائه حاليا فى ٢٠٢١ علي ٣١٠٠٠ جامعة ومؤسسة تعليمية يتم تقييمها كل ستة أشهر بواسطة مختبرات سايبرميتركس Cyber Metrics Lab التابع لمجلس البحوث الوطنى الاسبانى Spanish National Research Council.





وأضاف الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذه المختبرات طورت إطار عمل لتقييم المؤسسات الاكاديمية، وذلك منذ منتصف التسعينات من القرن الماضي، و أعلنت عنه في المؤتمر الدوري للجمعية الاوروبية لدراسات العلوم والتقنية فى عام ١٩٩٦ المنعقد فى بلفيلد بألمانيا، و من ثم بدأ جمع البيانات بصورة آلية من المواقع الإلكترونية للجامعات الأوروبية فى العام ١٩٩٩ م، من خلال مشروع تبناه الاتحاد الأوروبي.





وتابع عكاوى: "ومن ثم توسع المؤشر ليشمل غالبية الجامعات في مختلف دول العالم، وقد نشر للمرة الأولى في العام ٢٠٠٤ م، ويشمل المؤشر، بالإضافةللجامعات المستشفيات والمراكز البحثية".





و أشار عكاوى، إلى أن الترتيب يتم مرتين في شهري يناير ويوليو من كل عام، بحيث توضع مؤشرات شبكة المعلومات للجامعات ومراكز البحوث على مستوى العالم. ويهدف المؤشر إلى تعزيز النشر العلمي الالكتروني من خلال مواقع جامعات ثرية في المحتوى المعرفي، تتيح التبادل والمشاركة الثقافية بين الشعوب المختلفة.





وأضاف عكاوى، أن الترتيب الحالي لجامعة جنوب الوادي يعد مؤشرًا على التحسين المستمر و الحراك التطويري الذي بدأت فيه الجامعة تنفيذًا للخطة الطموحة التي أعدها قطاع الدراسات العليا والبحوث للنهوض بالتصنيف العالمي للجامعة بجميع أنواعه، وكذلك مؤشر على دعم قيادة الجامعة لهذا التوجه.





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