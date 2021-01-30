ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

نهرتها خالتها لتأخرها خارج المنزل.. طالبة تحاول الانتحار بمدينة المنصورة

السبت 30/يناير/2021 - 02:49 م
طالبة تقدم على الإنتحار
طالبة تقدم على الإنتحار
Advertisements
همت الحسينى
أقدمت طالبة بمدينة المنصورة على محاولة الانتحار بتتاول أقراص دوائية مما أدى لإصابتها بإعياء شديد اثر نهر خالتها لها لتأخرها خارج المنزل.

وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود واشاره لقسم شرطة أول المنصورة من المستشفى العام بالمنصورة بوصول  إيمان م س ر  ١٥ عاما طالبة ومقيمة منطقة " المجزر الآلي " دائرة القسم  مصابة بحالة إعياء  (ادعاء تناول أقراص دوائية)٠ 

وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال خالتها  الطاهرة م م م ٤٦ عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بأن المصابة مقيمة طرفها وأنها قامت بتناول أقراص " نيوفلين " على إثر قيام خالتها بنهرها لتأخرها ليلا خارج المنزل مما أدى إلى حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٠٧٨ / ٢٠٢١ إداري قسم شرطة أول المنصورة ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالجبنة بـ 4 وصفات متنوعة

أي دمعة حزن لا.. سفير السعودية يستعيد ذكرياته مع مسرح جامعة القاهرة بحفل لعبد الحليم حافظ.. فيديو وصور

تعرف على مواصفات وأسعار إم جي 5 موديل 2021