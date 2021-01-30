نهرتها خالتها لتأخرها خارج المنزل.. طالبة تحاول الانتحار بمدينة المنصورة

أقدمت طالبة بمدينة المنصورة على محاولة الانتحار بتتاول أقراص دوائية مما أدى لإصابتها بإعياء شديد اثر نهر خالتها لها لتأخرها خارج المنزل.





وكان إخطار قد ورد لمديرية امن الدقهلية يفيد بورود واشاره لقسم شرطة أول المنصورة من المستشفى العام بالمنصورة بوصول إيمان م س ر ١٥ عاما طالبة ومقيمة منطقة " المجزر الآلي " دائرة القسم مصابة بحالة إعياء (ادعاء تناول أقراص دوائية)٠





وبانتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤال خالتها الطاهرة م م م ٤٦ عاما ربة منزل ومقيمة بذات العنوان قررت بأن المصابة مقيمة طرفها وأنها قامت بتناول أقراص " نيوفلين " على إثر قيام خالتها بنهرها لتأخرها ليلا خارج المنزل مما أدى إلى حدوث إصابتها ، ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك .