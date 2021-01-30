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محافظات

تناوله بالخطأ.. إصابة سائق بتسمم تناول سم فئران بالدقهلية

السبت 30/يناير/2021 - 03:11 م
سم الفئران
سم الفئران
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همت الحسينى
أصيب سائق بتسمم وبحالة إعياء إثر تناوله سم فئران عن طريق الخطأ بقرية ميت عاصم التابعه لمركز منية النصر بمحافظة الدقهلية.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود اشاره لمركز شرطة منية النصر من مستشفى منية النصر المركزى بوصول  محمد رضا السيد إبراهيم  ٢٨ عاما سائق، ومقيم قرية " ميت عاصم " دائرة المركز ( إدعاء تناول مادة سامة )٠ 

وبإنتقال الضباط الى مكان البلاغ والفحص وسؤاله قرر بتناوله سم فأر بالمنزل عن طريق الخطأ ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك.
 
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٨٧ /٢٠٢١ إدارى مركز شرطة  منية النصر ، وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
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