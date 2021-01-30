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فن

على متن دراجة نارية.. لاميتا فرنجية تتألق في أحدث إطلالة لها

السبت 30/يناير/2021 - 03:50 م
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
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محمد بدران

نشرت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وظهرت لاميتا فرنجية في الصورة على متن دراجة نارية بإطلالة رياضية جريئة، وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة جذابة وعلقت "العودة إلى مدينتي وعلى استعداد للطحن!".


وتحرص الفنانة لاميتا فرنجية على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.


واحتفلت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية مؤخرا بعيد ميلادها الـ 39 حيث ولدت في يوم 15 نوفمبر 1981، ونشرت صورًا أثناء الاحتفال بعيد ميلادها بصحبة زوجها فريدي مرخرز وعلقت قائلة "عيد ميلادي.. مع الكثير من الحب".


الفنانة لاميتا فرنجية بدأت مشوارها الفني عام 2004 وحصلت على لقب الوصيفة الأولى بمسابقة ملكة جمال لبنان وقد حصرها المخرجون في أدوار الإغراء وشخصية الفتاة الجميلة.


يذكر أن لاميتا فرنجية شاركت مع تامر حسنى في فيلم عمر وسلمي 3 ورامز جلال في فيلم "حد سامع حاجة"، ومع محمد رجب في فيلم "محترم إلا ربع"، وفيلم "365 يوم سعادة" مع أحمد عز، وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة".


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