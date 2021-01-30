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محافظات

وفاة كاهن كنيسة الشهيد العظيم بملوي عن 88 عاما

السبت 30/يناير/2021 - 05:36 م
وفاة كاهن كنيسة الشهيد
وفاة كاهن كنيسة الشهيد العظيم بملوي عن عمر يناهز 88 عاما
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ايمن رياض
توفي القمص سلامة أيوب ميخائيل، كاهن كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالملكية البحرية بندر ملوى جنوب المنيا عن عمر يناهز 88 عاما

وأصدرت مطرانية ملَّوي وأنصنا والأشمونين للأقباط الأرثوذكس بيان لها اليوم قالت فيه إن القمص سلامة ولد 21 سبتمبر 1932، وسيم كاهنا بيد الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين  فى عهد البابا القديس الأنبا كيرلس السادس فى يوم الجمعة 16 ديسمبر 1960

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 ورقى إلى رتبة القمصية بيد المتنيح الأنبا بيمن أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين فى حبرية مثلث الرحمات البابا الأنبا شنودة الثالث فى يوم 27 نوفمبر 1977.

وأضافت المطرانية في بيانها  أن القمص سلامه خدم فى الكهنوت ما يزيد عن 60 عامًا، وقد احتفل ياليوبيل الذهبى لكهنوته فى عهد الجليل الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى وأنصنا والأشمونين عام 2010. 

وأشار البيان أن القمص سلامه أيوب تربى على يديه  أجيال كثيرة خدمها بكل حب وتفانى وكثير من أولاده الروحيين صاروا كهنة ورهبان، وكان أبا لأولاده الكهنة يقدم لهم النصح والدعم والإرشاد. 


وفي سياق متصل أصدرت مطرانيات المنيا، بيانات لتنظيم المشاركة في صلوات القداسات الإلهية، بنسبة حضور 25 % من مساحة الكنيسة بواقع «فرد لكل دكه»، واستأنف مدارس الأحد الصباحية وخدمة التربية الكنسية والاجتماعات الفئوية وفصول محو الأمية، والتنمية بواقع نسبة حضور 25 % .

وقال الأنبا ديمتريوس، أسقف مطرانيه ملوي وانصا إمكانية تنظيم قداسي الأحد والجمعة أسبوعيا على أن يتم بث القداسات والعشيات والاجتماعات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي لكل كنيسة قدر المستطاع .

وقرر الأنبا ديمتريوس، تعليق صلوات الثالث والحميم والقناديل وتبريك المنازل، وقاعات العزاء والزيارات المنزلية، ويكتفي بالافتقاد تليفونيا، وباستخدام وسائل الاتصال. 

بينما تتم الأكاليل والخطوبة بحضور كاهن واحد فقط وشماس مع العروسين ولا يزيد عدد الحضور عن 50 فرد بواقع فرد لكل دكه. 

كما اصدر الأنبا مكاريوس، الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، بيان ينظم خدمة الكنيسة بنسبة 25 % وبذات البنود المتفق عليها والصادرة عن الكاتدرائية مع التأكيد على كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من وباء كورونا المستجد.
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