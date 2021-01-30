المقاولون العرب يتقدم 1-0 على إنبي في الشوط الأول

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع بين المقاولون العرب ومنافسه إنبي، بتقدم ذئاب الجبل بهدف ، في اللقاء المقام على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.

تمكن سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب من تسجيل هدف ذئاب الجبل الوحيد في الشوط الأول، من رأسية متقنة سددها الجزيري بعد عرضية بالمقاس من داوودا في الدقيقة ٤٤ من عمر المباراة.





أشهر حكم المباراة بطاقتين صفراء، في وجه لاعبا انبي حامد اسماعيل ورامي صبري.





يجدر الاشارة الى أن، هدف المقاولون العرب الوحيد يعتبر هو الهجمة الوحية التي تم تنفيذها طوال ال ٤٥ دقيقة.



