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رياضة

المقاولون العرب يتقدم 1-0 على إنبي في الشوط الأول

السبت 30/يناير/2021 - 06:00 م
سيف الدين الجزيري
سيف الدين الجزيري
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع  بين المقاولون العرب ومنافسه إنبي، بتقدم ذئاب الجبل بهدف ، في اللقاء المقام على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.
تمكن سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون العرب من تسجيل هدف ذئاب الجبل الوحيد في الشوط الأول، من رأسية متقنة سددها الجزيري بعد عرضية بالمقاس من داوودا في الدقيقة ٤٤ من عمر المباراة. 

أشهر حكم المباراة بطاقتين صفراء، في وجه لاعبا انبي حامد اسماعيل ورامي صبري.

يجدر الاشارة الى أن، هدف المقاولون العرب الوحيد يعتبر هو الهجمة الوحية التي تم تنفيذها طوال ال ٤٥ دقيقة. 

وجاء تشكيل المقاولون كالتالى:

محمود أبو السعود في حراسة المرمى

رباعي خط الظهر: باسم علي، فادي نجاح، محمد سمير، حسن الشامي.

خط الوسط: وسيم النغموشي، محمد مجلي، عبد الله ياسين، أحمد داودا.

وفي الهجوم: لويس إدوارد وسيف الدين الجزيري


كما أعلن حلمي طولان، المدير الفني لإنبي عن تشكيل فريقه والذى جاء كالتالي:

حارس المرمى: محمود جاد.
 
خط الدفاع: على فوزي، رامي صبري، أسامة جلال، كريم فؤاد
 
خط الوسط: احمد العجوز ، مصطفى دويدار، صلاح ريكو، إسماعيل سوادجو.
 
خط الهجوم: دينو بيتر، جون إيبوكا.
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