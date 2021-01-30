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رياضة

خاص .. لم يتم بيعه.. الزمالك يعقد جلسة مع رئيس سموحة لحسم إنتقال حسام حسن

السبت 30/يناير/2021 - 06:29 م
حسام حسن
حسام حسن
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حسام الحارتي
أصبح حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة حديث الساحة عقب إعلان المهندس محمد فرج عامر رئيس النادي بيع اللاعب لأحد أندية الدوري المصري بمقابل مادي 40 مليون جنيه ويتم إنتقاله بداية من الموسم المقبل .

جاء ذلك عقب رغبة مسئولي الزمالك في التعاقد مع حسام حسن مهاجم سموحة عقب رحيل مصطفي محمد إلي نادي جالاتا سراي .

وعلم صدي البلد أن حسام حسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة لم يتم بيعه لأحد الأندية المصرية بمقابل مادي 40 مليون جنيه كما أعلن رئيس النادي.

وأكد المصدر أن  رئيس نادي سموحة يعقد جلسة مع مسئولي نادي الزمالك في الوقت الحالي لحسم انتقال حسام حسن مهاجم الموج الأزرق إلي صفوف القلعة البيضاء بقيمة 15 مليون جنيه بالإضافة إلي إعارة عمر السعيد إلي صفوف سموحة .

وتمسك المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة بـ 40 مليون جنيه من أجل الموافقة على إنتقال حسام حسن إلي صفوف الزمالك .

ومن المتوقع أن تحسم الأمور خلال الساعات المقبلة بصفة نهائية حول رحيل حسام حسن أو البقاء داخل صفوف سموحة في ظل رغبة اللاعب للإنتقال إلي القلعة البيضاء.
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