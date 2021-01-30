الكويت تفرض رسوما إضافية على المغادرين والقادمين

أعلنت دولة الكويت فرض رسوم جديدة على تذكرة كل راكب مغادر للبلاد أو قادم إليها، بنحو 3 دنانير للراكب.





وأصدر الدكتور عبدالله معرفي وزير الدولة الكويتي لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات، قرارا وزراريا أضاف بموجبه 3 دنانير على تذكرة كل راكب مغادر للكويت، و 2 دينار تضاف على تذكرة الراكب القادم، وفقا لصحيفة "القبس".





ونص قرار تعديل الرسوم التشغيلية مقابل خدمات إدارة المطار وإدارة العمليات على فرض "3 دنانير للراكب المغادر تضاف على تذكرة السفر - 2 دينار للراكب تضاف على تذكرة السفر- يبدأ العمل بالقرار اعتبارا من 1 يونيو المقبل.





وبحسب الصحيفة، فإن تطبيق الرسوم يشمل المواطنين والمقيمين على حد سواء، مضيفة أن آلية تحصيل الرسوم تتم عبر التنسيق مع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي.



