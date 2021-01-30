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برلمانى: مشروع تطوير القرى يجفف منابع الإرهاب في مصر

السبت 30/يناير/2021 - 09:56 م
إسراء صبري
قال النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إن أهل القرى والريف هم من يشعرون بأهمية المشروع القومي لتطوير القري المصرية، معقبا: "إحنا عارفين أزاي الريف كان بيعاني ولهذا نقدر هذا المشروع".


وتابع "عبد العزيز" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، دا مش مشروع قومي ولا ضخم، دا أخطر مشروع في تاريخ الدولة المصرية منذ 70 عام..معقبا: على مسئوليتي الشخصية بقول ان مشروع تطوير قرى مصر أكبر وأخطر من تكافل وكرامة ومن 100 مليون صحة ومن العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها".


وأكمل: "الإعلام ظلم المشروع القومي لتطوير الريف، معقبا: على مسئوليتي الشخصية بس المشروع دا هيتكتب في تاريخ الرئيس السيسي"، متابعا: مشروع تطوير الريف سيعمل على زيادة حب الوطن لدى أهل الريف.

مشددا على أن مشروع تطوير القرى سيجفف منابع الإرهاب، لأن معظم الإرهابيين يستغلوا الريف وأهله، منوها إلى أن مشروع تطوير القرى سيحدث نقله كبيرة في مصر.


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