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رياضة

بعد السقوط المتتالي .. أول تعليق من بيراميدز بعد التعادل مع الإسماعيلي 1-1

السبت 30/يناير/2021 - 10:08 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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حسن العمدة
قال الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، إن المباراة أمام الإسماعيلي لم يكن الأداء فيها بالشكل المطلوب ولكن الفريق وصل للمرمى أكثر من مرة وكذلك الإسماعيلي بسبب بعض الأخطاء الدفاعية، مشيرا إلى أن كثرة التعادلات والنتائج الأخيرة لابد معها من تقييم الوضع مع الفريق.

أوضح المدرب أن إصابة عبد الله السعيد وخروجه من المباراة كانت مؤثرة وتمنى أن تكون الإصابة بسيطة وألا يغيب مدة طويلة خاصة وأنه قائد الفريق ولاعب مهم للغاية وغيابه مؤثر بالفعل.

شدد على أنه أجرى عدة تعديلات في التشكيل الأساسي أمام الإسماعيلي بسبب ضغط المباريات مؤخرا ورغبته في تدوير اللاعبين المجهدين ومنح الفرصة للجميع، موضحا أن الفريق تعرض للعب قوي واحتكاكات أمام الإسماعيلي واللاعبون بذلوا مجهودا ضخما.

أشاد المدرب بالدور الذي لعبه رمضان صبحي حيث قدم مباراة قوية للغاية وبذل مجهودا ضخما وسجل هدفه الخامس واعتلى قمة ترتيب هدافي الدوري وتمنى أن يستمر في تقديم نفس المستويات في اللقاءات المقبلة.
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