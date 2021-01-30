الأهلي: نحن في فقاعة طبية وممنوع الخروج أو الدخول إلى الفندق.. فيديو

قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن بعثة النادي الأهلي في فقاعة طبية، مضيفا:" ممنوع الخروج أو الدخول خارج الفقاعة الطبية".





وأضاف خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعثة النادي الأهلي لا تختلط بأحد وملتزمين بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الفيفا".





وتابع خالد مرتجي: "وجود محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس للبعثة يعطي ثقة للاعبي الفريق ودافع قوي لهم".





وأكمل خالد مرتجي: "فندق الإقامة مخصص لبعثة النادي الأهلي والفريق الكوري ولا نستقبل أحد".



