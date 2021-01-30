ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الأهلي: نحن في فقاعة طبية وممنوع الخروج أو الدخول إلى الفندق.. فيديو

السبت 30/يناير/2021 - 10:11 م
النادي الاهلي
النادي الاهلي
Advertisements
هاني حسين
قال خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن بعثة النادي الأهلي في فقاعة طبية، مضيفا:" ممنوع الخروج أو الدخول خارج الفقاعة الطبية".

وأضاف خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "بعثة النادي الأهلي لا تختلط بأحد وملتزمين بالإجراءات الاحترازية الموضوعة من قبل الفيفا".

وتابع خالد مرتجي: "وجود محمود الخطيب رئيس النادي كرئيس للبعثة يعطي ثقة للاعبي الفريق ودافع قوي لهم".

وأكمل خالد مرتجي: "فندق الإقامة مخصص لبعثة النادي الأهلي والفريق الكوري ولا نستقبل أحد".

ولفت خالد مرتجي: "نأمل بأن يكون لاعبو النادي على قدر المسئولية لإسعاد جماهير النادي الأهلي".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

زي رسمي موحد لبعثة الأهلي في رحلة المشاركة بمونديال العالم للأندية

الأهلي يكشف كواليس اجتماعه بـ مسئولي الفيفا استعدادا لـ كأس العالم للأندية

محمد مرجان منسقًا أمنيا لبعثة الأهلي في مونديال العالم

خالد مرتجي يكشف كواليس بعثة الأهلي في مونديال العالم للأندية

بعثة الأهلي تؤدي صلاة الجمعة بالجزيرة.. وتغادر إلى مطار القاهرة

مرجان يراجع تفاصيل مغادرة بعثة الأهلي إلى الدوحة للمشاركة في مونديال العالم

ترشيحاتنا

فرنسا: اليمين المتطرف يقود حملة لحظر الحجاب في الأماكن العامة

مصرع شخصين وإصابة 2 فى حادث تصادم بالأقصر .. صور

هل يتم إلغاء مونديال الأندية بعد مخاوف قطر من تفشي كورونا؟ شطة يجيب

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء

أخبار الرياضة| موسيماني يرد على هجوم رضا عبد العال.. إصابة المدير التنفيذي للأهلي بكورونا.. والزمالك يحسم صفقتين

هدف غريب.. رمضان صبحي يتعادل لـ بيراميدز فى شباك الاسماعيلي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شديدة العدوى.. دراسة تحدد 4 علامات تشير إلى إصابتك بـ سلالة كورونا الجديدة

لا يمكن ملاحظتها .. دراسة تكشف أعراضا جديدة للإصابة بكورونا

يقضي على انتفاخ المعدة .. دراسة تنصح بتناول هذا الخضار على العشاء