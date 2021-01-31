أخبار التوك شو .. أحمد موسى: موقفي لن يتغير تجاه دويلة قطر المارقة.. تاج الدين: مصر تستقبل 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا اليوم..وميمي جمال تعلن اعتزالها الفن

تناولت برامج التوك شو أمس السبت، العديد من القضايا والموضوعات المهمة نرصدها لكم خلال التقرير التالي:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب القطري وصف قناة الجزيرة الإرهابية بـ «الرداحة».





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه بعد قمة العلا في السعودية أكد أنه لن يغير موقفه من النظام القطري .





عرض الإعلامي محمد الباز، رسالة من أحد المواطنين يستغيث من أجل مساعدة إحدى السيدات المصابات بالسرطان.





قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، إن كل مسحات لاعبي الفريق سلبية باستثناء المدير التنفيذي العميد محمد مرجان جاءت نتيجته إيجابية ولم تظهر عليه أي أعراض.





كشفت الفنانة الكبيرة ميمي جمال حقيقة اعتزالها الفن.





قال المهندس إيسم صلاح، مستشار وزيرة الصحة لشئون تكنولوجيا المعلومات، إنه تم إطلاق الموقع الالكتروني لتلقي طلبات الراغبين في الحصول علي لقاح كورونا تجريبيا لمدة 3 ساعات، مؤكدا أنه كان هناك تفاعل كبير من المواطنين مع موقع التسجيل خلال أول ساعة من البث التجريبي.





قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إن مصر سوف تحصل على شحنات من لقاحات كورونا من مختلف المصادر بشكل تدريجي .





قال الإعلامي عمرو أديب، إن المخرج خالد يوسف من الأشخاص الذين صوروا ثورة 30 يونيو وظل واقفا أمام جماعة الإخوان الإرهابية، وتصدى لهم وظل على قائمة المطلوبين من قبل الاخوان لفترات طويلة ،وكون مجموعة من المعارضين موجودين حتى الآن.





قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن مبادرة تطوير الريف المصري تقوم علي 3 محاور أساسية.





عرضت قناة العربية تقريرًا، عن لقاحين جديدين لمواجهة كورونا بسعر "منخفض" ومزايا مختلفة وهم لقاح "جونسون آند جونسون الأمريكى" و نوفافاكس الأميركى.