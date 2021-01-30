وزير التعليم العالى يحسم الجدل فى عودة الدراسة بالجامعات..فيديو

قال خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، أن لجنة الأزمات قررت أنه بإنتهاء إجازة نصف العام يوم 20 فبراير سيتم عودة الجامعات والدراسة إلى مجراها الطبيبعى ، متابعًا أن المجلس الأعلى للجامعات على أتم الإستعداد لكل السيناريوهات المحتملة .





أضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب ، أن حتى الآن لم يتغير الميعاد المقرر لعودة الدراسة المقرر 20 من فبراير ، متابعًا أن مصر تعمل على عدة محاور عديدة فى زمن يشهد جائحة وأزمات عديدة ، متابعًا أنه تم بناء 408 مشروع للجامعات الحكومية و22 جامعة أهلية وجامعات ومراكز ومعاهد دولية تقدر بحوالى 151 مليار جنيه.





أضاف خالد عبد الغفار خلال مداخلته الهاتفية فى برنامج "الحكاية" مع عمرو أديب ،أنه يوجد منصات إلكترونية وتواصل مع الهيئات الدولية مثل البنك الدولى ومعظم الشركات المتخصصة فى دراسة علوم المستقبل ، متابعا ً أن البرامج التى سيتم تدريسها برامج ل 50 سنة و100 سنة مقدما ً.





كما أوضح خالد عبد الغفار، أن فلسفة الجماعات الدولية أن أى طالب أو خريج يستطيع العمل فى كبرى الشركات الدولية وهو فى منزله عن طريق الإنترنت ، وتم تغطية كافة المحافظات بمشروع الجماعات الضخم من أسيوط للمنصورة لمرسى مطروح وبنى سويف وكافة المحافظات .



