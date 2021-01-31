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منوعات

فتاة تكتشف غرفة سرية خلف دولابها. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 06:51 ص
غرفة سرية
غرفة سرية
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عزة عاطف
انتشر مقطع فيديو عبر تطبيق الفيديوهات الشهير TikTok كشفت فيه امرأة عن وجود غرفة سرية غريبة داخل دولابها، وهو ما أثار دهشة رواد مواقع التواصل.

قارن مستخدمو TikTok الخزانة بسراديب نارنيا الخيالية عندما تم نشر مقطع فيديو للغرفة السرية المريحة على منصة التواصل الاجتماعي.

في المقطع يمكن رؤية امرأة - تشتهر باسم jaylie.holte على TikTok وهي تزيح ملابسها على جانب خزانة الملابس قبل أن يظهر فجأة باب سري وتقوم بفتحه.

ثم يظهر نفقًا يؤدي إلى غرفة صغيرة مزينة بأضواء خرافية ونسيج وردي، كما يوجد على الحائط جهاز تلفاز بشاشة مسطحة لمشاهدة الأفلام كما لو كانت سينما منزلية صغيرة.
يوجد في الغرفة السرية أيضًا سرير صغير عليه وسائد وأغطية، بالإضافة إلى طاولة قهوة صغيرة، وجدران مزينة تجعل الغرفة ملاذًا مدهشًا لأخذ استراحة من العالم الخارجي.

حقق مقطع الفيديو المتداول على نطاق واسع ملايين المشاهدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ نشره، وعلق عليه آلاف المستخدمين، قال أحدهم: "هذا رائع.. أحببته!"

وأضاف آخر: "هذا حلمي حرفيًا"، كما علق مستخدم آخر على TikTok: "لقد تغيرت Narnia بالتأكيد كثيرًا منذ الفيلم الأخير".

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