الفنان عمرو يسري يدعم مرضى مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر باسكتشات كوميدية.. صور

رسم الفنان عمرو يسري البسمة على وجوه الأطفال خلال زيارته لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالصعيد.





وقدم الفنان عمرو يسرى عددا من الأغانى والاسكتشات الكوميدية، دعما للأطفال المرضي الذين تفاعلوا معه ورددوا بعض أغانيه التى قدمها للأطفال من قبل.





وتفقد الفنان عمرو يسرى أقسام المستشفي المختلفة واستمع لشرح مفصل عن عمل الاقسام وكيفية استقبال المرضي وتقديم العلاج لهم بالمجان بشكل كامل من خلال منظومة عمل متكاملة ومن خلال الاستعانة بأحدث الأجهزة الطبية العالمية.





وعبر الفنان عمرو يسرى عن سعادته الكبيرة بزيارة المستشفى وقضاء وقت رائع مع الأطفال، موجها الشكر لكل القائمين على المستشفى على ما يبذلونه من جهد ورعاية واهتمام بالمرضى.

وعمرو يسرى، ممثل مصري، من مواليد 18 مارس 1969 ، بدأ حياته الفنية عام 1991 بفيلم رجل في ورطة ،بعدها شارك في عدد من الأفلام السينمائية منها ،الجاسوسة حكمت فهمي عام 1994، هارب إلى السجن 1995، اغتيال 1996، التحويلة 1996، الحرب العائلية الثالثة 1998، دانتيلا 1998، صاحب صاحبه 2002، وحليم2006.



