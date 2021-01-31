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اقتصاد

الأعلى على الإطلاق.. «الشرقية للدخان» تحقق 1.375 مليار جنيه صافي ربح في 3 أشهر

الأحد 31/يناير/2021 - 11:40 ص
الشرقية للدخان
الشرقية للدخان
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علياء فوزي
أظهرت المؤشرات المالية لشركة الشرقية - إيسترن كومباني، خلال الربع الثاني من العام المالي 2020-2021، ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 19%على أساس سنوي.

وأوضحت الشركة في بيان، الأحد، أنها حققت صافي ربح 1.375 مليار جنيه خلال الفترة من سبتمبر حتى 31 ديسمبر 2020، مقابل صافي ربح 1.157 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

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وارتفعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 4.221 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 3.975 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي بزيادة نحو 6%.

وأرجعت الشركة نمو إيراداتها خلال الربع الثاني من العام المالي الجاري إلى زيادة مبيعات السجائر التي سجلت رقمًا قياسيًا نحو 17.459 مليار سيجارة مقارنة 16.074 مليار سيجارة بزيادة قدرها 1.385 سيجارة.

من جانبه أعلن هاني أمان، العضو المنتدب للشركة الشرقية للدخان أن كافة المؤشرات المالية والبيعية خلال الربع الثاني من العام المالي 2020 /2021 هي الأعلى على الإطلاق نتيجة للوصول لمستويات قياسية في أحجام المبيعات والإنتاج.

تابع "تحقيق تحسن نتائج الأعمال يعكس تبني إدارة الشركة لاستراتيجيات ناجحة وفعالة لرفع الكفاءة التشغيلية وتحسين رفع معدلات النمو التي تتسم بالاستمرارية والاستقرار على كافة المستويات وفي إطار تطوير نموذج أعمال الشركة". 
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