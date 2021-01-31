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تعرف على كيفية التواصل مع النيابة الإدارية عبر واتساب والخط الساخن

الأحد 31/يناير/2021 - 01:27 م
المستشار محمد سمير
المستشار محمد سمير ، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية
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نورهان رأفت
أعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم هيئة النيابة الإدارية، عن الخط الساخن للهيئة، في حالة وجود شكاوى إدارية، وهو 16117، وللتواصل عبر "واتساب" ، الرقم 01050601888، مؤكدًا أهمية أن تكون الشكوى واضحة الجوانب، وألا تكون عشوائية، للحفاظ على السرية، وعدم التنكيل بالموظف.

وأضاف المستشار محمد سمير ، خلال لقائه لـ برنامج "صباحك مصري"، والمذاع على فضائية "إم بي سي مصر 2" ، أن تحقيقات النيابة الإدارية، تنتهي إما بالتحفظ، أو الانتهاء بالجزاء الإداري، موضحًا أنها أحد أفرع العدالة بالدولة.

وأشار "سمير" إلى أن هناك تواصلاً مباشراً مع النيابة الإدارية، لضمانة المال العام، في حالة وقوع المخالفات المالية، موضحًا أنه في حالة الجرائم الجنائية، يتم تحويل المخالف للنيابة العامة للتحقيق.

وأكمل أن العقوبات قد تصل للفصل عن العمل، والغرامات المالية، والتوقيع على الجزاءات القانونية، وصولاً لعقوبات السجن والإعدام.
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