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برلمان

برلماني: إنجازات وزارة النقل واضحة للجميع ولا تخفى على أحد

الأحد 31/يناير/2021 - 03:19 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
قال النائب محمد زين الدين، عضو مجلس النواب: إنجازات وزارة النقل واضحة للجميع، ولا تخفى على أحد.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، للتعقيب على بيان وزير النقل، كامل الوزير.

وتساءل زين الدين عن تنفيذ الاتفاقية التى تم عقدها مع شركة جنرال مورتور، بشأن استيراد  100 جرار وصيانة 55 جرارا بالسكة الحديد، مشيرا إلى علمه وجود جرارات عطلانة، متابعاً:" عازوين نعرف العقد المبرم شغال ولا ايه؟".

وطالب عضو مجلس النواب، وزير النقل، بضرورة استغلال السكة الحديد، فى نقل البضائع، متابعا حديثه للوزير، وعدتنا من قبل فى لجنة النقل بالبرلمان، بإعداد خطة واضحة لنقل البضائع بالسكة الحديد".

وأضاف: ايضا مشروع النقل الجماعى الذكى ، كما وعدتنا، أنه سيتم فى عام 2021 حرصا على البيئة واستغلالا لشبكة الطرق الجديدة.

وتابع عضو مجلس النواب، كذلك تقديم الخدمات اللوجستية للسفن المارة بمصر، قائلا،" لايجوز ترك تلك الخدمات لشركات من خارج مصر".

وتطرق زين الدين، فى أسئلته للوزير، إلى الطريق الدولى  الذى يخدم  نحو3 موانئ، متابعا، أتمنى إجابة لهذه الأسئلة ونتائج مثمرة لهذه الملفات.
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