ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي وتحرير 15 محضرا بالإسكندرية | صور

الأحد 31/يناير/2021 - 04:09 م
تطبيق الإجراءات الاحترازية
تطبيق الإجراءات الاحترازية
Advertisements
أحمد بسيوني
كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة بشن حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وللحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد وضع النظافة العامة بالمقهى والمحال، وإلزام أصحاب المحال والمقاهي المختلفة بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة المواطنين.

هذا وأسفرت الحملة التى قادها السكرتير المساعد برفقة الأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، بشوارع سموحة، عن تحرير (١٥) محضرا لمخالفات متنوعة منها: رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة، وغلق (٤) مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة من: توافر جهاز قياس الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة وتوافر المطهرات والمعقمات والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على المخالفين بإجمالي مبلغ (٦٧٠٠) جنيه، تنوعت بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت وعدم ارتداء الكمامة للأفراد وإشغال للطريق.

اقرأ أيضا:

وعلى الصعيد ذاته، ضبطت الحملة (١٥) "شيشة" بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تحفظت الحملة على (٥٢) حالة إشغال مختلفة من شوارع؛ أدمون فريمون والفردوس ومحمد سيد طنطاوي ومجلس الدولة بسموحة وكذا مساكن ضباط مصطفى كامل، كما أزالت الحملة كشك مخالف في شارع عبدالله دراز خلف مستشفى الطلبة.

شارك في الحملة ممثلين عن (الطب البيطري، والصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، و إدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق).
تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي وتحرير 15 محضرا بالإسكندرية | صور
تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي وتحرير 15 محضرا بالإسكندرية | صور
تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي وتحرير 15 محضرا بالإسكندرية | صور
تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي وتحرير 15 محضرا بالإسكندرية | صور
Advertisements
Advertisements

ترشيحاتنا

شوبير عن خسارة بيراميدز 15 نقطة من 30 فى الدورى: ليس هذا الطموح

الصناعات الهندسية تحذر المواطنين من مراكز الخدمة الوهمية لإصلاح الأجهزة المنزلية

غادة رجب تستقبل مولودتها الأولى ليلى

قتل بحار.. طلب عاجل للنيابة البحرينية بالملاحقة الجنائية لمسئولين في قطر

تدريبات منفردة لثلاثي الزمالك الجديد

بيان عاجل لـ صحة دبي بشأن عينات وفحوصات كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باحثون بريطانيون: المضادات الحيوية تعالج أشكالاً معينة من الاكتئاب

دراسة: القهوة لا تقضي على الشعور بالنعاس

ظهر من 23 سنة وليس له لقاح.. القصة الكاملة لـ فيروس نيباه