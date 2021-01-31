تطبيقا للإجراءات الاحترازية.. غلق 4 مقاهي وتحرير 15 محضرا بالإسكندرية | صور

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد المحافظة بشن حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية وللحد من انتشار فيروس كورونا، وتفقد وضع النظافة العامة بالمقهى والمحال، وإلزام أصحاب المحال والمقاهي المختلفة بالضوابط والاشتراطات الصحية والبيئية، حرصًا على سلامة المواطنين.
هذا وأسفرت الحملة التى قادها السكرتير المساعد برفقة الأستاذ محارب هيلع رئيس حي شرق، بشوارع سموحة، عن تحرير (١٥) محضرا لمخالفات متنوعة منها: رصد بيئي ومكتب العمل وتموين وأمن صناعي وصحة، وغلق (٤) مقاهي لمخالفة الإجراءات الاحترازية اللازمة من: توافر جهاز قياس الحرارة والالتزام بارتداء الكمامة وتوافر المطهرات والمعقمات والحفاظ على النظافة العامة وعدم استخدام أدوات زجاجية للمواطنين، بالإضافة إلى فرض الغرامات الفورية على المخالفين بإجمالي مبلغ (٦٧٠٠) جنيه، تنوعت بين عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمنشآت وعدم ارتداء الكمامة للأفراد وإشغال للطريق.
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وعلى الصعيد ذاته، ضبطت الحملة (١٥) "شيشة" بأحد المقاهي المخالفة لقرارات مجلس الوزراء، وصادراتها الحملة على الفور واتخذت الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، كما تحفظت الحملة على (٥٢) حالة إشغال مختلفة من شوارع؛ أدمون فريمون والفردوس ومحمد سيد طنطاوي ومجلس الدولة بسموحة وكذا مساكن ضباط مصطفى كامل، كما أزالت الحملة كشك مخالف في شارع عبدالله دراز خلف مستشفى الطلبة.
شارك في الحملة ممثلين عن (الطب البيطري، والصحة، ومديرية التموين، والقوى العاملة، والأمن الصناعي، و إدارة الرخص، والمتابعة الميدانية، وإدارة اشغالنا الطريق).