تحويلات مرورية.. إغلاق الطريق الدائري في نطاق المريوطية

أجرت الإدارة العامة للمرور، تحويلات مرورية على الطريق الدائري، تزامنا مع حريق عقار فيصل.





والتحويلات المرورية هي





أولا : القادم من اعلي طريق القاهرة / الاسكندرية الزراعي علي الطريق الدائري بالقوس الغربي، والمتجه الي وصلة المريوطيه تحويله للنزول إلي محور 26 يوليو وعدم استكمال السير في اتجاه محور المريوطية.





ثانيا: القادم من مدينة 6 أكتوبر علي محور ٢٦ يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري بالقوس الغربي والمؤدي إلي وصلة المريوطية عدم الصعود واستكمال السير اتجاه ميدان لبنان على محور 26 يوليو





ثالثا: تحويل القادم من ميدان لبنان علي محور ٢٦ يوليو اتجاه مطلع الطريق الدائري بالقوس الغربي والمؤدي إلي وصلة المريوطية عدم الصعود ويتم استكمال السير اتجاه مدينة 6 أكتوبر علي محور ٢٦ يوليو





كانت لجنة من كلية الهندسة جامعة القاهرة أفادت بأن عقار فيصل المشتعل ستتم معاينته عقب انتهاء النيران لتقرر ما إذا كان هناك خطورة من عودة السكان اليه من عدمه.





وأضافت اللجنة أنه في حالة عدم سقوط العقار وتآكل الاعمدة الخرسانية من الحريق ستتم إزالته خشية انهياره.





واخلت قوات الحماية المدنية بالجيزة عدد من العقارات المجاورة للعقار الذي يحتوي على مخزن أحذية بمنطقة فيصل خشية امتداد النيران إليها بعد قرابة ٢٠ ساعة من اشتعالها بالمخزن.





وفرضت مباحث الجيزة كردونا امنيا حول العقار المشتعل على مسافة عدة أمتار ومنعت الاقتراب منه كما فرضت كردون حول عدد من العقارات المجاورة لاخلائها من السكان.





وأوقفت صباح اليوم قوات الحماية المدنية بالجيزة عمليات إخماد حريق نشب في مخزن احذيه بمنطقة الطوابق في فيصل منذ مساء امس عقب تجدد اشتعال النيران مرة اخرى لبدء انهيار سقف بدروم العقار على القوات أثناء التعامل مع النيران.





وافادت مصادر امنية بان الحريق نشب مساء امس في "بدروم" يستخدم لتصنيع الاحذية "كوتش" وكان مليء بكميات ضخمة من الاحذية امتدت حتى السقف ونظرا لوجود مواد مساعدة على الاشتعال "كولة وتنر" اشتغلت النيران بسرعة كبيرة وامتدت للطابق الارضي والثاني المخصصان لتخزين للاحذية.





واضافت المصادر ان البدروم لا يوجد به أية نوافذ تساعد على اخماد النيران واضطرت قوات الاطفاء للتعامل من الباب المدخل الوحيد للبدروم الا ان استمرار وشدة النيران أدت إلى انهيار أجزاء من السقف على القوات.. وتم استدعاء لجنة من كلية الهندسة التي امرت بوقف عمليات الاخماد خشية انفجار عواميد المسلح نتيجة اصطدام النار مع مضخات المياه ما قد يؤدي لكارثة.. وأضافت اللجنة قائلة: سيبوا النار تاكل بعضها التعامل بالاخماد خطر".





وتولت قوات الحماية المدنية بقيادة اللواء هشام صادق مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة اخلاء العقار المكون من ١٨ طابق يحتوي على ١٠٨ شقة يسكنها ١٥ اسرة فقط داخل ١٥ شقة تمكنت قوات الانقاذ البري من اخلائهم قبل امتداد النيران لباقي العقار او انهياره.





كانت المعاينة الاولية لرجال الحماية المدنية وتحريات مباحث الجيزة اشارت إلى ان ماس كهربائي نشب في الطابق الارضي بعقار المخزن امتد للطابقين الثاني والثالث بسبب وجود مواد سريعة الاشتعال في المخزن.





وتلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق في منطقة الطوابق بفيصل، فور اخطار اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة وجه بسرعة الانتقال لموقع الحريق، ودفع اللواء هشام صادق مدير الادارة العامة للحماية المدنية ب ١٠ سيارات اطفاء لاخماد الحريق.





وتبين من الفحص أن المخزن عبارة عن مبنى مكون من 3 طوابق على مساحة ألف متر، يفتقر لوسائل السلامة والأمن الصناعي مما يزيد صعوبة عملية الإطفاء.