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رياضة

أزمة تواجه الصفقة.. جالاتا سراي يكشف لـ صدى البلد سر تأخر سفر مصطفى محمد إلى تركيا

الأحد 31/يناير/2021 - 04:47 م
مصطفى محمد
مصطفى محمد
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محمد السعيد
كشف مصدر بنادي جالاتا سراي عن سر تأخر سفر مصطفى محمد لاعب الزمالك إلى تركيا، للانضمام إلى نادي جالاتا سراي.

وأكد المصدر لصدى البلد، أن مصطفى محمد لديه تذكرة على متن الطائرة المغادرة من مصر إلى تركيا بعد  بعد 3 ساعات ونصف، لكنه لم يتمكن حتى الآن من الحصول على إذن المغادرة، بسبب الخدمة العسكرية".

وأضاف المصدر:" هناك جهد مكثف لحل هذا الأمر، ووصول اللاعب إلى اسطنبول الليلة".

كان نادي الزمالك قد أعلن الخميس الماضي، إعارة مصطفى محمد  لـ نادي جالاتا سراي التركي لمدة موسم ونصف الموسم، مقابل 2 مليون دولار كاش.

ويتضمن عقد الإعارة بند بأحقية البيع مقابل 4 ملايين دولار يحصل عليها الزمالك عند تفعيل البند، وقام اللاعب بتجديد عقده مع الزمالك لمدة موسم ونصف مدة الإعارة للنادي التركي.

يذكر أن بند أحقية شراء جالاتا سراي لـ مصطفى محمد مستمر حتى 31 ديسمبر 2021 وفي حالة عدم تفعيل النادي التركي للبند قبل هذا الموعد، لا يحق له ضم اللاعب إلا بعد موافقة الزمالك.
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