الأوبئة تحاصرنا.. أهالي الواسطي ببني سويف يستغيثون بسبب القمامة

استغاث اهالي الواسطي بمحافظة بني سويف من انتشار القمامة في الشوارع الرئيسة والجانيه .





وارسل محمد احمد ، احد سكان المنطقة لخدمة الشكازي التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري رساله يستغيثي بسرعه ايجاد حل لمشكله القمامة في ظل انتشار فيروس كرونا .





وأَضافت: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان"، وتابعت: «للعلم بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة؟ لذلك يجب عليكم نظافة المكان».





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