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بين الناس

الأوبئة تحاصرنا.. أهالي الواسطي ببني سويف يستغيثون بسبب القمامة

الأحد 31/يناير/2021 - 04:56 م
صدى البلد
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منار نور
استغاث اهالي الواسطي بمحافظة بني سويف من انتشار القمامة في الشوارع الرئيسة والجانيه . 

وارسل محمد احمد ، احد سكان المنطقة لخدمة الشكازي التي يقدمها موقع صدي البلد الاخباري رساله يستغيثي بسرعه ايجاد حل لمشكله القمامة في ظل انتشار فيروس كرونا . 

وأَضافت: "حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا بسبب انتشار القمامة التى ملأت الشوارع والروائح الكريهة الناتجة عنها، فضلا عن إضرام النيران بها، ما ينتج عنه ارتفاع ألسنة اللهب والأدخنة التي تسبب الحساسية والربو لدى للسكان"، وتابعت: «للعلم بندفع رسوم نظافة باستمرار فأين هي النظافة؟ لذلك يجب عليكم نظافة المكان».

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

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