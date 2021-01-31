باريس سان جيرمان يخسر من لوريان 2-3 في الدوري الفرنسي





أبيرجيل أحرز الهدف الأول لـ لوريان في الدقيقة 36، قبل أن يسجل البرازيلي نيمار هدف التعادل لـ باريس سان جيرمان في الدقيقة 45.





وسجل نيمار الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 58 من ضربة جزاء أيضًا، لكن ويسا أحرز هدف التعادل لـ لوريان في الدقيقة 80.





وفي الدقيقة 92، فاجأ موفي فريق باريس سان جيرمان، بإحرازه الهدف الثالث، ليخسر فريق العاصمة الفرنسية نقاط المباراة.





وبتلك الخسارة، توقف رصيد باريس سان جيرمان عند 45 نقطة في المركز الثاني، وارتفع رصيد لوريان للنقطة 18 في المركز الثامن عشر.

خسر باريس سان جيرمان أمام لوريان بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في الجولة 22 لبطولة الدوري الفرنسي.