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رياضة

هدف خرافي.. محمد صلاح يتقدم لـ ليفربول في شباك وست هام

الأحد 31/يناير/2021 - 07:50 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
أحرز محمد صلاح الهدف الأول لفريقه ليفربول في شباك وست هام يونايتد في الجولة 21 لبطولة الدوري الإنجليزي.

هدف محمد صلاح جاء في الدقيقة 57 بمجهود فردي رائع من اللاعب داخل منطقة جزاء وست هام قبل أن يسدد الكرة في مرماهم بسهولة

انتهى الشوط الأول من مباراة فريقي ليفربول ووست هام يونايتد بالتعادل السلبي بين الفريقين في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

ليفربول تسيد أحداث النصف الأول من المباراة، وكاد محمد صلاح يسجل الهدف الأول لـ ليفربول في الدقيقة 23، لكن الكرة التي سددها برأسه جاورت مرمى وست هام.

استمرت محاولات ليفربول لكنها لم تهدد مرمى وست هام بشكل كبير، لينتهي النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي.

واعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، تشكيل فريقه لمواجهة وست هام يونايتد في الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدوري الإنجليزي.

وجاء تشكيل ليفربول كالآتي:

 في حراسة المرمى: أليسون بيكر

خط الدفاع: أرنولد - فيليبس - هندرسون - روبرتسون

خط الوسط: فينالدوم - ميلنر - تياجو

خط الهجوم: محمد صلاح - شاكيري - أوريجي

وشهدت القائمة استبعاد السنغالي ساديو ماني، فيما يجلس فيرمينو على دكة البدلاء.
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