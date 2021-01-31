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بين الناس

القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تستجيب لشكوى أهالي "العطواني" بأسوان

الأحد 31/يناير/2021 - 08:28 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكوى أهالي "العطواني" بمحافظة أسوان التي نشرها موقع صدى البلد بشأن غرق  القبور والمنازل بمياه الصرف الصحي.

وأوضحت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان تلقاه "صدى البلد" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي  بأسوان أفادت بأن الفرقة الفنية المختصة بقطاع إدفو قامت بسحب المياه وإصلاح سبب الطفح.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.
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