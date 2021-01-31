القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تستجيب لشكوى أهالي "العطواني" بأسوان

استجابت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لشكوى أهالي "العطواني" بمحافظة أسوان التي نشرها موقع صدى البلد بشأن غرق القبور والمنازل بمياه الصرف الصحي.





وأوضحت القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان تلقاه "صدى البلد" أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان أفادت بأن الفرقة الفنية المختصة بقطاع إدفو قامت بسحب المياه وإصلاح سبب الطفح.





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