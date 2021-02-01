عضو بالشيوخ تطالب بالرقابة على أداء موظفي الحكومة

أشادت النائبة رشا اسحق عضو مجلس الشيوخ، بأداء الحكومة وتنفيذها للبرنامج المعني بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة، وتعد المشروعات القومية التي دشنتها الدولة في ظل قيادة الرئيس السيسي المفتاح الأول نحو رفع كفاءة المستوي المعيشي للمواطنين وكان ذلك بأولويات أجندة الحكومة والنواب معا.

وناشدت "اسحق" في تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"، الدولة بضرورة تشديد الرقابة علي الأداء الوظيفي للعاملين بقطاعات الحكومة من أجل تقديم الخدمات المطلوبة منهم باتقان وسرعة بالتنفيذ ما يسهم في زوال العقبات وتجنب أي قصور فيما يخص تنفيذ خطط وإستراتيجيات الحكومة في تحقق التنمية.

كما طالبت عضو مجلس الشيوخ، بالفحص الدوري للميول والإتجاهات السياسية للموظفين العاملين بمؤسسات الدولة حال وجود عناصر تتنمي للإخوان الإرهابية أو الطابور الخامس ما يعمل علي نبذ المؤمرات علي الدولة وعدم تعطيل مصالح المواطنين.

وتابعت النائبة، هناك متابعة قوية عن كثب من جانب الرئيس السسيسي بمعدل يومي من أجل تنفيذ رؤية مصر 2030 ما يوضح أن لا مجال للتقاعس فكل قطاعات الدولة تعمل علي قدم وساق وتسابق الزمن.