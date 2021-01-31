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توك شو

إزالة المحتوى المسيء.. كرم جبر يكشف مفاجأة بشأن جوجل وتيك توك .. فيديو

الأحد 31/يناير/2021 - 10:55 م
جوجل وتيك توك
جوجل وتيك توك
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حمزة شعيب
قال الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن هناك قيما دينية وأخلاقية واجتماعية يجب علينا مراعاتها واحترامها.


وتابع خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد،  أن المجلس لا يشهّر بأحد ولكنه يتخذ إجراءات حاسمة.


وأوضح جبر أن وزارة الاتصالات قامت بالتفاوض مع برنامج "تيك توك"، لإزالة المضامين والمواد التي تسيء لأفراد مجتمعنا، كما يتم التفاوض مع جوجل من أجل الهدف ذاته.


وأردف الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، "آن الأوان لتحويل التكنولوجيا الظالمة إلى عادلة"، لافتا إلى أنه تم السيطرة على "الإعلام التهويجي" في أمريكا خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها الولايات المتحدة مؤخرا ما أسهم في احتوائها.


واستطرد: "نريد أن يكون الإعلام المصري نظيفا، ويمول من الشعب حتى يكون إعلاما وطنيا محايدا ومخلصا"، مردفًا: "نريد أن يكون هناك رسالة ردع وطمأنينة في نفس الوقت".
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