ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

طريقة عمل صوص المشروم للستيك

الأحد 31/يناير/2021 - 11:31 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت
قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛ طريقة تحضير صوص المشروم الصحى.

طريقة عمل صوص المشروم للستيك..

المكوّنات
زبدة- نصف ملعقة كبيرة

زيت- نصف ملعقة صغيرة

ثوم مهروس- فص

فطر طازج- 100 غرام

حليب- 100 مل

نشاء الذرة- نصف ملعقة كبيرة

ملح- رشة

فلفل أسود- رشة

طريقة العمل
- ذوبي الزبدة في قدر على النار، اضيفي الزيت والثوم ثم قلبي لتذبل المكونات.
- ثم ضيفي المشروم الطازج ثم قلبي المكونات من جديد حتى تذبل وتصبح طرية.
- أسكبي ثلاثة أرباع كمية الحليب، حركي المكونات حتى تتداخل ثم اتركيها لتغلي.
- ذوبي النشاء في ما تبقى من كمية الحليب ثم اضيفي المكونات الى القدر مع التحريك لتتجانس.
- نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم اتركي الخليط حتى يغلي وصبح ثقيل القوام.
Advertisements
Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جرئ.. علا رشدى تحتفل بعيد ميلاد زوجها.. شاهد

بجلد أسود وشعر غجري.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بجمالها.. شاهد

صورة جريئة.. زوجة تامر حسني تستعرض جمالها.. شاهد