طريقة عمل صوص المشروم للستيك..





المكوّنات

زبدة- نصف ملعقة كبيرة





زيت- نصف ملعقة صغيرة





ثوم مهروس- فص





فطر طازج- 100 غرام





حليب- 100 مل





نشاء الذرة- نصف ملعقة كبيرة





ملح- رشة





فلفل أسود- رشة





طريقة العمل

- ذوبي الزبدة في قدر على النار، اضيفي الزيت والثوم ثم قلبي لتذبل المكونات.

- ثم ضيفي المشروم الطازج ثم قلبي المكونات من جديد حتى تذبل وتصبح طرية.

- أسكبي ثلاثة أرباع كمية الحليب، حركي المكونات حتى تتداخل ثم اتركيها لتغلي.

- ذوبي النشاء في ما تبقى من كمية الحليب ثم اضيفي المكونات الى القدر مع التحريك لتتجانس.