قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ؛ طريقة تحضير صوص المشروم الصحى.
طريقة عمل صوص المشروم للستيك..
المكوّنات
زبدة- نصف ملعقة كبيرة
زيت- نصف ملعقة صغيرة
ثوم مهروس- فص
فطر طازج- 100 غرام
حليب- 100 مل
نشاء الذرة- نصف ملعقة كبيرة
ملح- رشة
فلفل أسود- رشة
طريقة العمل
- ذوبي الزبدة في قدر على النار، اضيفي الزيت والثوم ثم قلبي لتذبل المكونات.
- ثم ضيفي المشروم الطازج ثم قلبي المكونات من جديد حتى تذبل وتصبح طرية.
- أسكبي ثلاثة أرباع كمية الحليب، حركي المكونات حتى تتداخل ثم اتركيها لتغلي.
- ذوبي النشاء في ما تبقى من كمية الحليب ثم اضيفي المكونات الى القدر مع التحريك لتتجانس.
- نكهي بالملح والفلفل الأسود ثم اتركي الخليط حتى يغلي وصبح ثقيل القوام.