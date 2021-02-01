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توك شو

زوجة تتهم: زوجي قدمني قربانا للجن .. فيديو

الإثنين 01/فبراير/2021 - 08:54 ص
الزوجة الضحية
الزوجة الضحية
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إبراهيم القادري
أكدت راوية مختار من البحيرة أن زوجها كان يريد تقديمها كـ قربان للجن لاستخراج الآثار وهذا حدث بعد ان تزوجها، حيث اكتشفت انه وزوج أخته ينويان فتح مقبرة آثار ويريدان تقدميها كقربان للجن لفتح المقبرة.

وأوضحت راوية مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى " ، زوجي كان يقوم بإعطائي السحر في العصائر والمشروبات وقام بمنعي عن اهلي 4 ايام حتي لا أراهم وعند سؤال اهلي عني يقول لهم زوجي انني في الطريق وعندما جاء أهلي لأخذى وجدوني مرمية على الطريق وهناك الكثير من الجروح بجسدي.

وتابعت أنها الضحية الرابعة لهذا الرجل وهناك فتاة قتلت بالفعل ولم يتلق عقابا علي قتلها " ولا ساعة سجن " مؤكدة أنها قبل أن تتزوج منه لم تكن تعرف عنه أى شىء وكان يبحث عند زوجة بمواصفات معينة.
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