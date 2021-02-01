زوجة تتهم: زوجي قدمني قربانا للجن .. فيديو

أكدت راوية مختار من البحيرة أن زوجها كان يريد تقديمها كـ قربان للجن لاستخراج الآثار وهذا حدث بعد ان تزوجها، حيث اكتشفت انه وزوج أخته ينويان فتح مقبرة آثار ويريدان تقدميها كقربان للجن لفتح المقبرة.





وأوضحت راوية مختار خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه "دى ام سى " ، زوجي كان يقوم بإعطائي السحر في العصائر والمشروبات وقام بمنعي عن اهلي 4 ايام حتي لا أراهم وعند سؤال اهلي عني يقول لهم زوجي انني في الطريق وعندما جاء أهلي لأخذى وجدوني مرمية على الطريق وهناك الكثير من الجروح بجسدي.



