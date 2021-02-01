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فن

هيتايا.. نيللي كريم تشوق جمهورها لعمل جديد.. شاهد

الإثنين 01/فبراير/2021 - 06:15 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنانة نيللى كريم عدة بوسترات لـ عمل جديد له  تحت اسم " هيتايا " وذلك من خلال خاصية استورى عبر موقع انستجرام. 
 
وجاءت البوسترات مكتوب بجانبها "هيتايا مسرحية جديدة"، وأخرى " "هيتايا مسلسل جديد " ، وثالثة "هيتايا برنامج كورة"، وأخيرا هيتايا برنامج طبخ"".

يذكر أن الفنانة نيللي كريم، بدأت تصوير أولى مشاهد مسلسلها الجديد الذي يحمل إسم "ضد الكسر" وهو اسم مؤقت للعمل.

مسلسل ضد الكسر انتاج العدل جروب، وتأليف عمرو الدالي، ومن إخراج أحمد خالد.

يذكر أن نيللي كريم شاركت العام الماضي في رمضان بمسلسل "100 وش" والذى حقق نجاحا كبيرا عند عرضه وشاركها البطولة فيه آسر ياسين وإخراج كاملة أبو ذكرى. 

كما قدمت نيللي كريم مع الفنان ظافر العابدين فيلمًا بعنوان "خط دم" والذى عرض عبر إحدى المنصات الإلكترونية. 
هيتايا.. نيللي كريم تشوق جمهورها لعمل جديد.. شاهد
هيتايا.. نيللي كريم تشوق جمهورها لعمل جديد.. شاهد
هيتايا.. نيللي كريم تشوق جمهورها لعمل جديد.. شاهد
هيتايا.. نيللي كريم تشوق جمهورها لعمل جديد.. شاهد
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